Александрова в паре с Ян Чжаосюань обыграла Бадосу и Соболенко в 1/8 финала турнира в Майами

Российская теннисистка Екатерина Александрова вместе с китаянкой Ян Чжаосюань во втором круге турнира в Майами обыграли испанку Паулу Бадосу и белоруску Арину Соболенко.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:3, 7:6 (9:7). Победительницы сделали 6 эйсов и 2 двойные ошибки, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 13.

В четвертьфинале Александрова и Чжаосюань встретятся с победительницами матча Дезайри Кравчук/Деми Схурс (США/Нидерланды) — Кирстен Флипкенс/Саня Мирза (Бельгия/Индия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Екатерина Александрова/Ян Чжаосюань (Россия/Китай) — Паула Бадоса/Арина Соболенко (Испания/Белоруссия) — 6:3, 7:6 (9:7)