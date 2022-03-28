Гауфф вышла в 1/8 финала турнира в Майами

Американская тенниситка Кори Гауфф в третьем круге турнира в Майами обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 7:6 (7:1), 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 51 минуту. 17-летняя американка сделала 5 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 6.

В 1/8 финала Гауфф встретится с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США) — Ига Свентек (Польша, 2)

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Кори Гауфф (США, 14) — Чжан Шуай (Китай) — 7:6 (7:1), 7:5