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Сегодня, 11:37

Звонарева уступила украинке Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу

Алина Савинова
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Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение от украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу — 5:7, 1:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.

Звонарева 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Калининой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

В четвертьфинале турнира украинская теннисистка сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция).

Чжэнчжоу (Китай)

Турнир WTA Zhengzhou Open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 7:5, 6:1

Теннис
Ангелина Калинина
Вера Звонарева
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