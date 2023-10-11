Звонарева уступила украинке Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Российская теннисистка Вера Звонарева потерпела поражение от украинки Ангелины Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу — 5:7, 1:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут.
Звонарева 1 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-пойнт из 3. На счету Калининой ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.
В четвертьфинале турнира украинская теннисистка сыграет с победительницей матча Чжэн Циньвэнь (Китай) — Мария Саккари (Греция).
Чжэнчжоу (Китай)
Турнир WTA Zhengzhou Open
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) — Вера Звонарева (Россия, Q) — 7:5, 6:1
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