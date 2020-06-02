Александрова сыграет на выставочном турнире в Чехии

Россиянка Екатерина Александрова примет участие в выставочном турнире LiveScore Cup. Он пройдет с 3 по 6 июня в Праге.

На соревнованиях также примут участие пятеро чешских спортсменок: Каролина и Кристина Плишковы, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова и Барбора Стрыцова.

Александрова занимает 27-е место в рейтинге WTA. В январе она выиграла турнир в Шэньчжене (Китай). И-за пандемии коронавируса сезон прерван до июля.