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Александрова сыграет на выставочном турнире в Чехии

22:30
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Россиянка Екатерина Александрова примет участие в выставочном турнире LiveScore Cup. Он пройдет с 3 по 6 июня в Праге.

На соревнованиях также примут участие пятеро чешских спортсменок: Каролина и Кристина Плишковы, Маркета Вондроушова, Каролина Мухова и Барбора Стрыцова.

Александрова занимает 27-е место в рейтинге WTA. В январе она выиграла турнир в Шэньчжене (Китай). И-за пандемии коронавируса сезон прерван до июля.

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