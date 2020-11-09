Александрова стала соперницей Грачевой по второму кругу турнира в Линце

Россиянка Екатерина Александрова обыграла Катержину Синякову из Чехии в первом круге турнира в австрийском Линце.

Следующим оппонентом Александровой в Австрии станет еще одна россиянка Варвара Грачева, ранее обыгравшая украинку Катарину Завацкую.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 202 250 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4