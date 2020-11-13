Александрова разгромила Подороску и вышла в полуфинал турнира в Линце
19:03
Россиянка Екатерина Александрова в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску (6:2, 6:1) и вышла в полуфинал турнира в Линце. Матч длился 58 минут. Следующей соперницей Александровой станет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия) — Элизе Мертенс (Бельгия).
Линц (Австрия)
Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz
Призовой фонд 202 250 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Екатерина Александрова (Россия, 4) — Надя Подороска (Аргентина, 6) — 6:2, 6:1