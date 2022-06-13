Александрова поднялась на три строчки в рейтинге WTA

Российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась в обновленном рейтинге WTA.

27-летняя россиянка поднялась с 30-го на 27-е место после победы на турнире в Хертогенбосе, где в финале обыграла Арину Соболенко.

Лидирует в рейтинге Ига Свентек из Польши, на втором месте эстонка Анетт Контавейт, замыкает тройку лучших Паола Бадоса из Испании.

Россиянка Дарья Касаткина сохранила 12-е место, Вероника Кудерметова осталась на 24-й строчке.

Обновленный рейтинг WTA (13 июня):

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 8 631 очко;

2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 511;

3 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4 245;

4 (4). Онс Жабер (Тунис) — 4 150;

5 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4 145;

6 (5). Мария Саккари (Греция) — 4 075;

7 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 3 678;

8 (8). Джессика Пегула (США) — 3 255;

9 (9). Даниэль Коллинс (США) — 3 255;

10 (10). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 060...

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2 765...

24 (24). Вероника Кудерметова (Россия) — 2 000...

27 (30). Екатерина Александрова (Россия) — 1 751...

29 (28). Людмила Самсонова (Россия) — 1 650...

68 (69). Варвара Грачева (Россия) — 914...

77 (78). Анастасия Потапова (Россия) — 821...

81 (86). Анна Калинская (Россия) — 798...

83 (83). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 793.