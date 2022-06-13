Екатерина Александрова поделилась эмоциями после на турнире в Хертогенбосе
Российская теннисистка Екатерина Александрова в своих соцсетях прокомментировала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.
«Это была незабываемая неделя, спасибо», — написала Александрова и отметила аккаунт турнира.
В финале в Хертогенбосе 27-летняя россиянка обыграла 24-летнюю белорусскую теннисистку Арину Соболенко (7:5, 6:0). Александрова выиграла второй титул WTA в карьере — первый спортсменка взяла в 2020 году в Шэньчжэне.
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