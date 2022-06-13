Екатерина Александрова поделилась эмоциями после на турнире в Хертогенбосе

Российская теннисистка Екатерина Александрова в своих соцсетях прокомментировала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе.

«Это была незабываемая неделя, спасибо», — написала Александрова и отметила аккаунт турнира.