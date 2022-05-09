Александрова поднялась на 31-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова — 20-я
На официальном сайте WTA появилась обновленная версия рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде на 9 мая.
Возглавляет рейтинг польская спортсменка Ига Свентек. Чешка Барбора Крейчикова заняла второе место, сместив испанку Паулу Бадосу.
Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 20-е место. Дарья Касаткина осталась на 23-й строчку.
Людмила Самсонова поднялась с 26-го на 25-е место, а Вероника Кудерметова потеряла три позиции — 28-е место.
Еще одна россиянка, Екатерина Александрова прибавила в рейтинге 14 позиций. Она поднялась с 45-го места на 31-е. Александрова на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Мадриде, где уступила Онс Жабер.
Рейтинг WTA. 9 мая
1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7091 очко.
2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5011.
3 (2). Паула Бадоса (Испания) — 4720.
4 (5). Мария Саккари (Греция) — 4596.
5 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4446.
6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4152.
7 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3895.
8 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 3721.
9 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3211.
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3135...
20 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2092.
23 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 1825.
25 (36). Людмила Самсонова (Россия) — 1682.
28 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1635.
31 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1576.