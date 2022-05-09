Александрова поднялась на 31-е место в рейтинге WTA, Павлюченкова — 20-я

На официальном сайте WTA появилась обновленная версия рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде на 9 мая.

Возглавляет рейтинг польская спортсменка Ига Свентек. Чешка Барбора Крейчикова заняла второе место, сместив испанку Паулу Бадосу.

Россиянка Анастасия Павлюченкова опустилась на 20-е место. Дарья Касаткина осталась на 23-й строчку.

Людмила Самсонова поднялась с 26-го на 25-е место, а Вероника Кудерметова потеряла три позиции — 28-е место.

Еще одна россиянка, Екатерина Александрова прибавила в рейтинге 14 позиций. Она поднялась с 45-го места на 31-е. Александрова на прошедшей неделе дошла до полуфинала турнира в Мадриде, где уступила Онс Жабер.

Рейтинг WTA. 9 мая

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 7091 очко.

2 (3). Барбора Крейчикова (Чехия) — 5011.

3 (2). Паула Бадоса (Испания) — 4720.

4 (5). Мария Саккари (Греция) — 4596.

5 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4446.

6 (7). Каролина Плишкова (Чехия) — 4152.

7 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3895.

8 (4). Арина Соболенко (Беларусь) — 3721.

9 (8). Даниэль Коллинз (США) — 3211.

10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3135...

20 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2092.

23 (23). Дарья Касаткина (Россия) — 1825.

25 (36). Людмила Самсонова (Россия) — 1682.

28 (25). Вероника Кудерметова (Россия) — 1635.

31 (45). Екатерина Александрова (Россия) — 1576.