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Сегодня, 13:28

Александрова победила Соснович и вышла в финал турнира в Хертогенбосе

Иван Торопцев
Корреспондент
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Екатерина Александрова.
Фото AFP

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосе (Нидерланды).

В полуфинале спортсменка обыграла Александру Соснович из Белоруссии в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:1).

Соперницей Александровой в финале станет победитель матча Вероника Кудерметова (Россия, 1) — Виктория Грунчакова (Словакия).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Екатерина Александрова (Россия, 4) — Александра Соснович (Белоруссия, 7) — 6:1, 7:6 (7:1)

Теннис
Екатерина Александрова
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