Александрова обыграла Томлянович в первом круге турнира в Истборне

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче первого круга турнира в Истборне обыграла австралийку Айлу Томлянович со счетом 6:2, 7:6 (7:1). Также во второй круг вышли китаянка Чжан Шуай, француженка Ализе Корне и эстонка Анетт Контавейт.

Истборн (Великобритания)

Турнир WTA Nature Valley International

Призовой фонд 933 612 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Екатерина Александрова (Россия) – Айла Томлянович (Австралия) – 6:2, 7:6 (7:1)

Ализе Корне (Франция) – Хизер Уотсон (Великобритания, WC) – 7:5, 6:2

Чжан Шуай (Китай) – Кэти Суон (Великобритания, WC) – 7:6 (9:7), 4:6, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония, 16) – Хэрриет Дарт (Великобритания, WC) – 3:6, 6:4, 6:2