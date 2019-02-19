Александрова и Звонарева вышли в четвертьфинал турнира в Будапеште в парном разряде

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева победили представительниц Чехии Барбору Штефкову и Маркету Вондроушову в первом круге турнира WTA в Будапеште - 7:5, 2:6, 12:10. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.
В четвертьфинале они сразятся с победительницами матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция) - Наоми Броэди (Великобритания) / Сторм Сэндерс (Австралия).
Будапешт (Венгрия)
Турнир WTA Hungarian Ladies Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) - Барбора Штефкова/Маркета Вондроушова (Чехия) - 7:5, 2:6, 12:10
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