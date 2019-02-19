16:15 | Теннис — WTA

Александрова и Звонарева вышли в четвертьфинал турнира в Будапеште в парном разряде

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Российские теннисистки Екатерина Александрова и Вера Звонарева победили представительниц Чехии Барбору Штефкову и Маркету Вондроушову в первом круге турнира WTA в Будапеште - 7:5, 2:6, 12:10. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

В четвертьфинале они сразятся с победительницами матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) / Юханна Ларссон (Швеция) - Наоми Броэди (Великобритания) / Сторм Сэндерс (Австралия).

Будапешт (Венгрия) 

Турнир WTA Hungarian Ladies Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Первый круг 

Екатерина Александрова/Вера Звонарева (Россия) - Барбора Штефкова/Маркета Вондроушова (Чехия) - 7:5, 2:6, 12:10

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