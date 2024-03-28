Александрова и Хромачева проиграли в четвертьфинале турнира в Майами

Россиянки Екатерина Александрова и Ирина Хромачева потерпели поражение в четвертьфинале турнира в Майами в парном разряде. В двух сетах они проиграли Саре Эррани и Ясмин Паолини из Италии.

Матч продолжался 1 час 2 минуты.

Следующими соперницами итальянок будут американки София Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Четвертьфинал

Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Екатерина Александрова/Ирина Хромачева (Россия) — 6:2, 6:2