Александрова и Хромачева проиграли в четвертьфинале турнира в Майами
Россиянки Екатерина Александрова и Ирина Хромачева потерпели поражение в четвертьфинале турнира в Майами в парном разряде. В двух сетах они проиграли Саре Эррани и Ясмин Паолини из Италии.
Матч продолжался 1 час 2 минуты.
Следующими соперницами итальянок будут американки София Кенин и Бетани Маттек-Сэндз.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Четвертьфинал
Сара Эррани/Ясмин Паолини (Италия) — Екатерина Александрова/Ирина Хромачева (Россия) — 6:2, 6:2
Новости