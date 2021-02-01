Александрова вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне
11:59
Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над словацкой спортсменкой Анной Шмидловой (4:6, 6:4, 6:2) в матче второго круга турнира WTA в Мельбурне (Австралия).
Продолжительность встречи составила 1 час и 57 минут.
26-летняя Александрова сыграет в 1/8 финала турнира с победительницей пары Кайя Йуван — Ига Швентек.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Екатерина Александрова (Россия, 9) — Анна Шмидлова (Словакия) — 4:6, 6:4, 6:2
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