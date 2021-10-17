Без Медведева, но с Рублевым и Павлюченковой. В Москве стартовал Кубок Кремля-2021

В женской сетке турнира — сразу четыре теннисистки из топ-10 мирового рейтинга.

Теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля собрал в этом году неплохой состав участников. Кто-то из них приехал в Москву с надеждой выиграть недостающие очки и попасть на итоговый турнир, другие — взять еще один титул и разнообразить концовку сезона. Женская часть будет сильнее мужской — очков здесь разыгрывается в два раза больше, а результаты могут повлиять на состав итогового турнира в Гвадалахаре. Но звезды будут в обеих сетках — почти все сильнейшие теннисисты России приедут в столицу страны.

Рублев сыграет в Москве, несмотря на простуду

Изначально на московский старт были заявлены все звезды нашего тенниса, включая победителя US Open Даниила Медведева. Но после вылета в Индиан-Уэллсе спортсмен написал пост в Instagram и рассказал, что в Москву не приедет, хотя и очень этого хотел. Насыщенный график соревнований не позволяет Даниилу выступить на родине. Удар по турниру, конечно, тяжелый, но президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на пресс-конференции отметил, что шанс увидеть Медведева в России все еще есть. Возможно, это будет не совсем обычный формат общения.

В остальном же звездами турнира как раз будет тройка российских теннисистов — Андрей Рублев, Карен Хачанов и Аслан Карацев собираются выступать как в одиночке, так и в паре. Много говорили о том, что Рублев неважно себя чувствует из-за простуды и рискует пропустить Кубок. Но представитель спортсмена Софья Тартакова развеяла все опасения, сообщив, что Андрей планирует выступить и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Рублев, кстати, является действующим победителем ВТБ Кубка Кремля, Хачанов выигрывал в 2018 году. Оба раза в финале теннисисты обыгрывали Адриана Маннарино из Франции, который снова выступит в Москве.

Тройка россиян начнет выступления в Москве со второго круга. Там Рублев, «посеянный» под первым номером, встретится с победителем встречи Роман Сафиуллин — Адриан Маннарино, а в четвертьфинале ему может попасться Илья Ивашко из Беларуси. Дальше — серб Филип Крайинович, хорват Марин Чилич или американец Томми Пол.

Второй номер посева получил Аслан Карацев, который возглавил нижнюю часть турнирной сетки. У него до полуфинала никаких проблем возникнуть не должно — только там он может встретиться с Кареном Хачановым, которого в четвертьфинале сначала будет ждать Александр Бублик из Казахстана.

В первом круге придется сыграть еще нескольким отечественным спортсменам — Роману Сафиуллину, Алибеку Качмазову и Евгению Донскому. Остальные российские теннисисты не смогли пройти квалификацию и в основной части турнира не выступят.

На кону — итоговый турнир

Женская сетка получилась поинтереснее аналогичной мужской — за победу здесь дадут целых 500 очков против всего 250 у мужчин. Чемпионство в Москве может изменить расклады в гонке за место на итоговом турнире в Гвадалахаре.

— Хороший, достойный состав, учитывая, что конец года, — прокомментировала Анастасия Павлюченкова заявку на ВТБ Кубок Кремля в ходе пресс-конференции. — Даты, может быть, не совсем удачные для Кубка Кремля — кто-то уже отобрался на итоговый турнир, кто-то еще нет. Из-за этого тоже бывает много сюрпризов — кто-то, например, снимается. В Москву еще чуть сложнее приезжать. Но вообще Кубок Кремля — всегда один из самых сильных турниров.

Настя, кстати, одна из тех, кто сохраняет теоретические шансы на итоговый турнир, хотя сама сейчас старается не следить за гонкой. Для этого нужно считать каждое очко и анализировать ситуацию, что не является ее непосредственной задачей. Павлюченкова «посеяна» здесь под четвертым номером и автоматически выходит во второй круг соревнований. В четвертьфинале россиянка может встретиться с Еленой Рыбакиной из Казахстана, с которой часто играет в паре.

Первый номер посева и wild card на турнир получила белоруска Арина Соболенко, которая долгое время болела коронавирусом. Второй — испанка Гарбин Мугуруза, третьим номером стала гречанка Мария Саккари. Еще одним хорошим дополнением Кубка Кремля стала румынка Симона Халеп, дважды побеждавшая на турнирах «Большого шлема».

В первом круге россиянок будет больше — Екатерина Александрова сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер, а победитель этого матча дальше может побороться с Дарьей Касаткиной. Анастасия Потапова встретится с Халеп, а Людмила Самсонова поборется с австралийской Айзой Томлянович за выход во второй круг и игру с Ариной Соболенко. Вероника Кудерметова начнет турнир со встречи с квалифайером, но может потом выйти на Симону Халеп. В основной сетке сыграют еще две россиянки — их имена будут известны после завершения квалификационных матчей.

Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова уже по разу побеждали в Москве, но в этом году получился очень сильный состав, так что взять второй титул будет сложнее. В 2019 году Настя не смогла выиграть турнир, уступив в финале Белинде Бенчич. Сейчас олимпийской чемпионки Токио, как и неожиданной победительницы US Open Эммы Радукану, в Москве не будет, но турнир от этого практически ничего не потерял.

Россияне в основной сетке ВТБ Кубка Кремля

Мужчины

Роман Сафиуллин (Россия) — Адриан Маннарино (Франция)

Федерико Кория (Аргентина) — Алибек Качмазов (Россия)

Евгений Донской (Россия) — Илья Ивашко (Белоруссия, 7)

Андрей Рублев (1), Аслан Карацев (2) и Карен Хачанов (3) начнут турнир со второго круга

Женщины

Людмила Самсонова (Россия) — Айла Томлянович (Австралия)

Дарья Касаткина (Россия) — Ангелина Калинина (Украина)

Екатерина Александрова (Россия) — Жабер Онс (Тунис, 5)

Вероника Кудерметова (Россия) — квалифайер

Анастасия Потапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния, 8)

Анастасия Павлюченкова (4) начнет турнир со второго круга