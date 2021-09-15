Шарапова и Серена сделали совместные селфи. Старой вражде конец?

Звезды тенниса Мария Шарапова и Серена Уильямс показали миру, что их треш-ток был во многом игрой на публику.

Российская теннисистка Мария Шарапова сильно удивила своих поклонников после того, как в соцсетях разошлось ее совместное селфи с сестрами Уильямс, сделанное на Met Gala — ежегодном балу нью-йоркского Института костюма. Фото сопровождалось радостными смайликами Марии. Общеизвестно, что у россиянки уже более 15 лет натянутые личные отношения с Сереной — обе спортсменки написали и сказали друг о друге много гадостей. «Воссоединение!» — прокомментировала снимок Винус Уильямс, старшая сестра Серены. «Кажется, у меня галлюцинации», — пишет один из теннисных фанатов, который не может поверить, что после такого жесткого треш-тока теннисистки могут спокойно общаться. Даже если примирение и является показным — это большая сенсация.

I feel like I'm hallucinating.



Venus Williams, Maria Sharapova and Serena Williams took a picture together at the #MetGala!?



What in the world?! pic.twitter.com/h57TYdwOBN — Max Gao • ??? • #TIFF21 (@MaxJGao) September 14, 2021

Всегда вдохновляюсь другими успешными женщинами

Шарапова закончила карьеру теннисистки два года назад, а Серена очень близка к тому, чтобы повесить ракетку на гвоздь. Но спортивное, человеческое и даже коммерческое противостояние этих спортсменок еще недавно было одним из самых огненных в женском теннисе. Все началось летом 2004 года, когда 17-летняя Мария разгромила звездную американку в финале Уимблдона. Шарапова в своей автобиографии «Неудержимая» уверяет, что после этого Уильямс рыдала в раздевалке и клялась, что «больше никогда не проиграет этой маленькой сучке». Отношение Серены к клятве оказалось очень серьезным — на все матчи с Шараповой она выходила как на последний бой, и за 14 лет счет личного противостояния этих теннисисток оказался 20:2 в пользу американки, причем россиянка не могла выиграть 19 матчей подряд.

Был во взаимной ненависти и личный мотив. В 2013 году в интервью журналу Rolling Stone Серена неожиданно наехала на Марию из-за ее романа с болгарским теннисистом Григором Димитровым. Вроде бы до Шараповой он пытался приударить за Уильямс. «Если она хочет встречаться с парнем, у которого черное сердце, то вперед», — говорила тогда Серена, которой было явно неприятно, что ее бывший бойфренд ушел не к кому-то, а к ее самой непримиримой сопернице. «Ее никогда не будут приглашать на крутые вечеринки», — говорила Уильямс о Марии, критикуя ее за скучные интервью.

Шарапова не стала молчать в ответ и публично намекнула на пикантные отношения Серены с ее тренером Патриком Муратоглу. «Конечно, я безгранично уважаю Серену и все то, чего она добилась в теннисе, — парировала Мария. — Но если она хочет поговорить о каких-то личных вещах, то почему бы ей не рассказать о своих отношениях с бойфрендом, который был женат, у которого есть дети и который из-за нее развелся со своей женой».

У меня нет к ней никаких плохих чувств

Есть мнение, что Серена всегда завидовала россиянке из-за того, что она, показывая на корте менее выдающиеся результаты, чем Уильямс, тем не менее всегда была любимицей спонсоров и часто опережала Серену в списке Forbes самых богатых спортсменок мира. Впрочем, после рождения дочери (отцом которой стал вовсе не Муратоглу) американка сильно изменилась и стала уделять больше внимания общественной деятельности, чем спорту. «У меня нет к ней никаких плохих чувств, — говорила Уильямс о Шараповой. — Многие думают, что я считаю иначе, но это не так. Мы всегда должны продвигать друг друга, и успех одной должен вдохновлять остальных. Я всегда вдохновляюсь другими успешными женщинами».

В общем, Марии и Серене сейчас совершенно нечего делить — ни мужчин, ни теннисные трофеи, ни даже коммерческие проекты. Способны ли они тогда забыть старые обиды? Собственно, совместное селфи еще не означает, что они стали подругами. Уильямс явилась на карнавал Met Gala в таком экстравагантном (и по мнению многих — безвкусном) одеянии, что с ней хотели сфотографироваться абсолютно все участники мероприятия. Ранее американка уже говорила, что у нее с Марией много общего — вплоть до того, что обе в итоге вышли замуж за мужчин, далеких от тенниса. Но если же сейчас вдруг выяснится, что Мария и Серена стали подругами, это будет очень странно — тогда окажется, что их взаимные нападки были спланированным треш-током. И возникнет законный вопрос — насколько эти теннисные звезды искренны в остальном.

— Мы с Сереной могли быть друзьями: мы любим одно и то же, у нас одна страсть (теннис)", — рассуждала Шарапова в своей автобиографии в 2017 году. — Но мы не друзья, а скорее наоборот. Думаю, в какой-то степени мы мотивировали друг друга. Может быть, это лучше, чем дружить. Если кто-то разжигает в тебе настоящую ярость, это помогает совершать большие поступки... Когда-нибудь, когда все это останется в прошлом, может быть, мы станем друзьями. Или не станем.