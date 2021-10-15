Медведев отказался играть в Москве. Берет пример с Шараповой?

Лучший теннисист России расстроил болельщиков заявив, что не будет участвовать в ВТБ Кубке Кремля из-за усталости.

Даниил Медведев снялся с «ВТБ Кубка Кремля» в Москве. Теперь официально. Позавчера он проиграл Григору Димитрову в четвертом круге «Индиан-Уэллса» и во время послематчевой пресс-конференции уже намекнул, что может сняться с российского турнира из-за усталости. Сегодня в Твиттере Даниил объяснил свое решение.

— К сожалению в этом году я не смогу выступить на Кубке Кремля, — написал Медведев в соцсетях. — Турнир в Москве — это особенная возможность сыграть дома при русских болельщиках. Я заявился на турнир и надеялся его сыграть, но из-за столь насыщенного графика турниров в 2021 году я почувствовал, что я не готов физически выступать на 100 процентов. Это решение далось мне тяжело, но мне пришлось его принять, чтобы закончить сезон с хорошими результатами.

Качество вместо количества

И все-таки определенные вопросы после этого остались. Например, надо ли было заявляться на турнир, если сразу было понятно, что из-за переноса «Мастерса» в Индиан-Уэллсе будет проблематично играть в Москве ввиду акклиматизации и джетлага. Можно это трактовать, как-то, что Даниил, являясь второй ракеткой мира, — хороший рекламный ход для привлечения зрителей и внимания к Кубке Кремля? С другой стороны, Медведев уверенно аргументирует свое решение, от чего кажется, что он искренне хотел выступить в Москве. Но усталость, накопившаяся к концу сезона, все-таки не позволила ему это сделать. Впереди «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир в Турине, на который лучше поберечь силы. Можно только прогнозировать, что бы было с россиянином в плане психологии, если сейчас он провалился бы, к примеру, во втором круге «Кубка Кремля». Как бы он завершил сезон? Тем более, что Даниил упоминал о физическом дискомфорте, который он испытывал по ходу турнира в Калифорнии.

Превращение выступлений теннисиста на турнирах из количества в качество — очень хороший показатель для определения его уровня. К примеру, Новак Джокович, который за весь сезон провел пока всего девять турниров, все равно лидирует в чемпионской гонке на Итоговый турнир. То есть большую часть рейтинговых очков он набрал на «Мастерсах» и «Больших шлемах». То же можно сказать и о календаре Медведева. Он сократился по количеству турниров, но улучшился с точки зрения качества игры Даниила: два финал ТБШ, победа в одном из них, больше 50 процентов очков набранных на «Мастерсах» и «Шлемах» и, конечно же, впервые в карьере он достиг второй строчки мирового рейтинга ATP.

Вопросов по поводу патриотизма быть не может

В свое время нашу самую успешную теннисистку Марию Шарапову, жившую в США, тоже жестко критиковали на нежелание выступать перед российской публикой. За 15 лет взрослой карьеры Шарапова приезжала на Кубок Кремля только четыре раза и в общей сложности выиграла в Москве только два матча из шести. Правда, были еще две игры в Кубке Федерации (одна победа и одно поражение) и один матч на St. Petersburg Ladies Trophy (победа, за которой последовало снятие с турнира). У Медведева, по сравнению с этой удручающей статистикой Шараповой, все намного оптимистичнее.

В квалификации Кубка Кремля Даниил дебютировал в 17 лет, и после этого сыграл в столице России пять турниров подряд (девять побед при шести поражениях, полуфинал в 2018-м). Правда, в 2019-го году наш лидер, как и сейчас, не смог выступить в Москве из-за усталости, но тогда буквально накануне Медведев выиграл «мастерс» в Шанхае, а до этого — турнир в Питере. В общем, тогда вопросов по поводу отказа вообще не было. Ну, а прошлом году турнир в Москве не состоялся из-за коронавируса. В Санкт-Петербурге Медведев играл с 2016 года пять лет подряд (10 побед при 4 поражениях, титул в 2019-м), и здесь никаких вопросов по поводу отсутствия у Даниила патриотизма быть не может.

Медведев — не последний «отказник»

Но разгневанные болельщики сейчас про поминает Даниилу и неудачную Олимпиаду в Токио. В июле сборная России отправилась на предолимпийские сборы на Сахалине без Медведева. Даниил пропустил сборы из-за того, что оформлял визу для американской серии турниров. Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что позднее прибытие в Токио нарушило подготовку к Олимпиаде и акклиматизацию к стране. После этого на Даню полился хейт со стороны российских болельщиков. Неоднократно это происходило также из-за того, что Медведев живет и тренируется в Монако, хотя эта практика распространена среди многих спортсменов. На Лазурном берегу хорошие климатические условия, уровень жизни и, что главное, щадящий налоговый режим.

Most ATP singles wins in 2021:



52 — Tsitsipas

50 — Medvedev ?

49 — Ruud

47 — Rublev

46 — Zverev

44 — Djokovic@DaniilMedwed picks up his 50th win of 2021 and reaches his first #BNPPO21 round of 16. pic.twitter.com/2ANmSBAMEp — Tennis TV (@TennisTV) October 12, 2021

Под вопросом остается также участие в Кубке Кремля-2021 Андрея Рублева и Аслана Карацева. Они до сих пор играют на «Индиан-Уэллсе», но в парном разряде. Шамиль Тарпищев намекал в одном из своих интервью, что Андрей простужен, поэтому тоже может пропустить турнир. К настоящему моменту с «Кубка Кремля» снялись Себастьян Корда, Пабло Андухар, Элиза Мертенс, Дэниель Коллинз, Белинда Бенчич, Эмма Радукану и Бьянка Андрееску.