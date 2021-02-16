Подсчитали рекорды Аслана Карацева после сенсационного выхода россиянина в полуфинал Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии

Четвертьфинал. Мужчины

Аслан Карацев (Россия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 18) — 2:6, 6:4, 6:1, 6:2

Аслан Карацев победил в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Григора Димитрова и стал первым с начала «Открытой эры» дебютантом турниров Большого шлема, которому удалось пробиться в полуфинал. Кроме того, 27-летний россиянин оказался седьмым полуфиналистом, не входившим в топ-100 мирового рейтинга до начала турнира. Столь низкорейтинговых игроков в четверке сильнейших не было с 2001 года, когда Горан Иванишевич использовал «уайлд-кард» для единственной в карьере победы на «Уимблдоне».

Игроки с самым низким местом в рейтинге в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото "СЭ"

Начиная с «Уимблдона»-2001, когда номера посева впервые получили 32 теннисиста, всего 21 раз несеянный выходил в полуфинал турнира. До Карацева подобный рывок удавался лишь двоим россиянам. Марат Сафин выходил в четверку лучших, стартовав на турнире 86-м (Мельбурн-2004) и 75-м (Уимблдон-2008) в рейтинге АТР, а Михаил Южный к US Open-2006 подходил 54-м номером мирового тенниса. Любопытно, что до сегодняшнего дня последний прорыв без посева совершал поверженный Карацевым Григор Димитров, который перед US Open-2019 располагался на 78-й строчке рейтинга.

Несеянные полуфиналисты турниров Большого шлема в XXI веке. Фото "СЭ"

Карацев — пятый в истории теннисист, которому удалось пробиться в полуфинал турнира Большого шлема из квалификации. До него такой далекий путь проделывали Джон Макинрой, Боб Джилтинен, Филипп Девульф и Владимир Волчков, но никому из них не удавалось выйти в финал. Так что послезавтра 27-летний россиянин может установить рекорд всех времен.

Выходцы из квалификации в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото "СЭ"

Ранее в полуфиналах мэйджоров играли шесть российских теннисистов, однако в последнее десятилетие так далеко забраться получалось лишь у Даниила Медведева. Австралийских полуфиналов в российской истории было всего пять и все они завершались победно. Евгений Кафельников на рубеже веков одолел Томми Хааса и Магнуса Нормана, а Марат Сафин в начале нового тысячелетия — того же Хааса, Андре Агасси и Роджера Федерера. Для сравнения в финал US Open россияне пробивались всего дважды, еще раз Евгений Кафельников сыграл в финале «Ролан Гарроса».

Россияне в полуфиналах турниров Большого шлема. Фото "СЭ"

Завтра к Карацеву в списке полуфиналистов точно прибавится кто-то из соотечественников — победитель противостояния Даниила Медведева и Андрея Рублева. Это будет третий полуфинальный дубль в российской истории. Ранее в четверку вместе выходили Сафин и Кафельников в 2001-м, а также Давыденко и Южный в 2006-м. Кстати, в XXI веке помимо России двух представителей в мельбурнском полуфинале имели Швейцария (дважды), Франция и США.