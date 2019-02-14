Владимир Камельзон: "Было бы здорово, если бы Шарапова принесла нам медаль на Олимпиаде в Токио"

Заслуженный тренер России, член правления Федерации тенниса России Владимир Камельзон надеется, что Мария Шарапова сыграет за сборную России на Олимпиаде-2020 в Токио.

- Если говорить с профессиональной точки зрения, теперь ее выступления станут наподобие шоу, как это было в Петербурге, - приводит слова Камельзона ТАСС. - Травмы ее беспокоят, вылечить до конца их, очевидно, она не может. Нужно понимать, что организм не железный, ей не 22 года, она играет на таком профессиональном уровне, где девушки выступают на большой физической подготовке и где никакая техника, никакая тактика не имеют такого значения, как здоровье, осуждать ее здесь глупо - если у человека что-то болит, то это нужно понять. Мы все хотим, чтобы она играла, даже выставочные матчи будут иметь большое значение для молодых любителей тенниса.

Никто не знает ее задач, потому что, чтобы это знать, нужно находиться с ее командой и в ее среде. Если она хочет в Токио, мы только за, было бы здорово, если бы Мария принесла нам медаль. Мы с ней на связи, поддерживаем отношения.

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