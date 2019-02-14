Шарапова снялась с турнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы плеча

Мария Шарапова снялась с супертурнира в Индиан-Уэллсе из-за травмы правого плеча, сообщает официальный Твиттер соревнований.

"К сожалению, Мария Шарапова вынуждена сняться с турнира из-за травмы правого плеча, – говорится в сообщении. – В связи с ее отказом Мона Бартел передвинется в основную сетку. Нам будет не хватать Марии в этом году. Надеемся, что увидим ее в Индиан-Уэллсе в следующем".

Супертурнир в Индиан-Уэллсе пройдет с 4 по 17 марта. В прошлом году российская теннисистка проиграла там в первом круге будущей чемпионке Наоми Осаке.

В сезоне-2019 Шарапова снялась с турнира в Шэньчжэне по ходу четвертьфинального матча с Ариной Соболенко из-за боли в бедре, после чего дошла до четвертого круга на Australian Open. Травма правого плеча не позволила пятикратной победительнице турниров "Большого шлема" сыграть против Дарьи Касаткиной на St. Petersburg Ladies Trophy в конце января.