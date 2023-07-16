Теннис
Новости
Результаты ATP WTA «Большой шлем» Australian Open
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Рейтинги
Олимпиада
Игры
Главная
Теннис

Сегодня, 16:12

Веснина — о заявлении организаторов «челленджера» в Польше: «Они больше потеряют, если российские и белорусские теннисисты не приедут»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на заявление организаторов «челленджера» в польских Козерках, которые попросили российских и белорусских теннисистов не подавать заявки на участие в турнире.

«Я не понимаю, в связи с чем они не рекомендуют спортсменам приезжать. Это опасно для жизни? Нет никаких разъяснений. Спорт должен быть вне политики. Думаю, что они больше потеряют, если российские и белорусские теннисисты к ним не приедут. Многие организаторы уже поняли, что ни к чему хорошему это не приведет, даже Уимблдон», — сказала Веснина «СЭ».

16 июля стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире. Позже в Минспорте Польши заявили, что не могут повлиять на допуск российских и белорусских спортсменов в стране.

Соревнования в Польше пройдут с 14 по 19 августа.

Теннис
Елена Веснина
1
0
Читайте также
«Зенит» вписывает себя в историю». Семак и Федотов — об OLIMPBET Суперкубке России
Сколько заработал Даниил Медведев на Уимблдоне-2023
Путин заявил о намерении России изучить трофейную западную технику
Праправнучка полицейского заявила, что установила личность Джека-потрошителя
Экс-советник ЦРУ назвал зиму 2024 года козырем России
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Янчук — о заявлении организаторов «челленджера» в Польше: «Это политические мотивы и никакие другие»

Свищев: «Необходимо, чтобы ATP и WTA внимательно изучили заявления организаторов «челленджера» в Польше»
Новости
RSS RSS
Все новости