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Сегодня, 12:53

В Минспорте Польши заявили, что не могут повлиять на допуск россиян до турниров в стране

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Министерство спорта и туризма Польши не имеет полномочий, чтобы повлиять на допуск спортсменов до турниров на территории страны.

«Международные федерации, управляющие видами спорта, являются независимыми организациями, поэтому у Министерства спорта и туризма Польши нет правовых инструментов влияния на состав спортивных соревнований, организуемых этими федерациями. При этом подчеркнем, что министерство активно добивается отстранения российских и белорусских спортсменов от международных турниров», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Заявление касается списка участниц турнира WTA в Варшаве, куда вошли россиянки Маргарита Бетова и Вера Звонарева, а также белоруска Александра Соснович. В квалификации заявлена россиянка Валерия Савиных.

Ранее стало известно, что организаторы «челленджера» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире.

Источник: ТАСС
Теннис
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