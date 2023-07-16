Свищев: «Необходимо, чтобы ATP и WTA внимательно изучили заявления организаторов «челленджера» в Польше»

Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что АТР и WTA должны внимательно изучить заявление организаторов «челленджера» в Польше касательно допуска российских теннисистов.

«Необходимо, чтобы международные организации, такие как ATP и WTA внимательно изучили заявления организаторов середнячкового турнира. Если они таким образом пытаются не допускать спортсменов по национальному признаку, то за такие вещи надо наказывать. Международная федерация тенниса призвала допускать всех спортсменов, независимо от национальности. В стороне, мне кажется, не должна оставаться и Федерация тенниса России. Необходимо изучить, проанализировать данное заявление и отправить протест в международную федерацию тенниса. Если мы будем отмалчиваться, то в следующий раз уже крупные турниры будут делать также. Дурной пример заразителен», — цитирует Свищева RT.

16 июля стало известно, что организаторы «челленджера» в польских Козерках не будут допускать россиян и белорусов до участия в турнире. Позже в Министерстве спорта и туризма Польши заявили, что не могут повлиять на допуск российских и белорусских спортсменов в стране. Соревнования в Польше пройдут с 14 по 19 августа.