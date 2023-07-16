Организаторы «челленджера» в Польше попросили россиян не заявляться на турнир

Организаторы «челленджера» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий сообщили, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены для участия в турнире.

«Учитывая ситуацию в Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире спортсменов, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия. Игроки, представляющие Россию и Белоруссию, не будут допущены на турни», — сказано в заявлении на сайте турнира.

Турнир в Польше пройдет с 14 по 19 августа.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на соревнования ATP и WTA в нейтральном статусе.