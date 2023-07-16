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Сегодня, 11:54

Организаторы «челленджера» в Польше попросили россиян не заявляться на турнир

Руслан Минаев
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Фото Global Look Press

Организаторы «челленджера» в польском городе Гродзиск-Мазовецкий сообщили, что российские и белорусские теннисисты не будут допущены для участия в турнире.

«Учитывая ситуацию в Украине, просьба не подавать заявки на участие в турнире спортсменов, представляющих такие страны, как Россия и Белоруссия. Игроки, представляющие Россию и Белоруссию, не будут допущены на турни», — сказано в заявлении на сайте турнира.

Турнир в Польше пройдет с 14 по 19 августа.

Российские и белорусские теннисисты допускаются на соревнования ATP и WTA в нейтральном статусе.

Теннис
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