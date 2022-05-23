Павлюченкова считает, что к теннису могло бы быть больше внимания, если бы не чопорная атмосфера

Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» прокомментировала фразу казахстанского теннисиста Александра Бублика о зрителях на теннисных матчах: «Они реально оборзели. Заплатили 30 евро и думают, что это их турнир».

«У нас тоже бывает, что специально крикнут под руку, бывают случайно, — отметила «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Недавно был момент: я подаю, а человек чихнул. Это нормально. На трибунах сидят живые люди. Много думала об этом. Если бы на теннисе не было такой чопорной атмосферы, то к нему было бы больше внимания, больше фанатов. Представим ситуацию. Я пришла на теннис первый раз. Мне нравится выражать свои эмоции, кричать, болеть за игрока. Но надо сидеть тихо. А если матч долгий, стоит сильная жара. Плюс в первый раз ты мало что понимаешь. В таком случае я бы сказала: классно было посмотреть на этих потных ребят, но вряд ли я пойду еще раз. Атмосфера не располагает. Нужна нормальная обстановка, чтобы болельщики могли кричать, реагировать. Это абсолютно нормально».