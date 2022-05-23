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Сегодня, 00:35

Павлюченкова считает, что к теннису могло бы быть больше внимания, если бы не чопорная атмосфера

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Теннисный мяч.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка, финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова в интервью «СЭ» прокомментировала фразу казахстанского теннисиста Александра Бублика о зрителях на теннисных матчах: «Они реально оборзели. Заплатили 30 евро и думают, что это их турнир».

«У нас тоже бывает, что специально крикнут под руку, бывают случайно, — отметила «СЭ» Анастасия Павлюченкова. — Недавно был момент: я подаю, а человек чихнул. Это нормально. На трибунах сидят живые люди. Много думала об этом. Если бы на теннисе не было такой чопорной атмосферы, то к нему было бы больше внимания, больше фанатов. Представим ситуацию. Я пришла на теннис первый раз. Мне нравится выражать свои эмоции, кричать, болеть за игрока. Но надо сидеть тихо. А если матч долгий, стоит сильная жара. Плюс в первый раз ты мало что понимаешь. В таком случае я бы сказала: классно было посмотреть на этих потных ребят, но вряд ли я пойду еще раз. Атмосфера не располагает. Нужна нормальная обстановка, чтобы болельщики могли кричать, реагировать. Это абсолютно нормально».

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Теннис
Александр Бублик
Анастасия Павлюченкова
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