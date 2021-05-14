18-летняя теннисистка Елена Малых отреагировала в комментарии «СЭ» на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Он назвал новость о ее избиении ерундой и отметил, что спортсменка обещала раскрутить данную историю.

«На том теннисном корте было много людей, но Тарпищева точно не было. Откуда он знает, что происходило? Я понимаю, что они друзья, но удивлена, что его не обеспокоила эта ситуация. Там было большое количество людей которые могут подтвердить, что я все выполняла, и подтвердить все, что происходило позже», — сказала Малых «СЭ».

Ранее Малых обвинила в избиении своего тренера, Марину Марьенко. 55-летняя женщина — заслуженный тренер России и мать седьмой ракетки мира, Андрея Рублева.

(Данил Алешин)