Малых — о словах Тарпищева: «Удивлена, что его не обеспокоила эта ситуация»
14:08
18-летняя теннисистка Елена Малых отреагировала в комментарии «СЭ» на слова президента Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева. Он назвал новость о ее избиении ерундой и отметил, что спортсменка обещала раскрутить данную историю.
«На том теннисном корте было много людей, но Тарпищева точно не было. Откуда он знает, что происходило? Я понимаю, что они друзья, но удивлена, что его не обеспокоила эта ситуация. Там было большое количество людей которые могут подтвердить, что я все выполняла, и подтвердить все, что происходило позже», — сказала Малых «СЭ».
Ранее Малых обвинила в избиении своего тренера, Марину Марьенко. 55-летняя женщина — заслуженный тренер России и мать седьмой ракетки мира, Андрея Рублева.
(Данил Алешин)
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