Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран на свой пост президента, сообщил функционер ТАСС.

За Тарпищева, который являлся единственным кандидатом, проголосовали единогласно на отчетно-выборной конференции организации.

Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. Также 72-летний специалист является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).