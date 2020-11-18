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Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России

19:02
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран на свой пост президента, сообщил функционер ТАСС.

За Тарпищева, который являлся единственным кандидатом, проголосовали единогласно на отчетно-выборной конференции организации.

Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. Также 72-летний специалист является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10038471

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