Тарпищев переизбран на пост президента Федерации тенниса России
19:02
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран на свой пост президента, сообщил функционер ТАСС.
За Тарпищева, который являлся единственным кандидатом, проголосовали единогласно на отчетно-выборной конференции организации.
Тарпищев возглавляет ФТР с 1999 года. Также 72-летний специалист является членом Международного олимпийского комитета (МОК) и Олимпийского комитета России (ОКР).
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