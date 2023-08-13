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Роддик — про опрос в США: «Если бы у меня была такая же уверенность в себе, я бы выиграл Уимблдон 17 раз»

Алина Савинова
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Бывший американский теннисист Энди Роддик отреагировал на результаты исследования Research Without Barriers, согласно которому 71% опрошенных считают, что могут выиграть матч у профессионального теннисиста.

«Это безумие! Если бы у меня была такая же уверенность в своей игре в теннис, как у опрошенных, я бы выиграл Уимблдон 17 раз. Минимум! Это абсолютное безумие. Никаких шансов», — приводит Sportskeeda слова Роддика.

Роддик является бывшей первой ракеткой мира. Он становился победителем Открытого чемпионата США 2003 года в одиночном разряде, а также трижды выходил в финал Уимблдона (2004, 2005, 2009) в одиночном разряде. Всего за карьеру американец выиграл 36 турниров уровня ATP.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-if-i-much-self-confidence-i-would-ve-won-wimbledon-17-times-andy-roddick-loses-mind-absolutely-insane-us-survey?key1=newsnowltennis
Энди Роддик
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