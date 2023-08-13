Роддик — про опрос в США: «Если бы у меня была такая же уверенность в себе, я бы выиграл Уимблдон 17 раз»

Бывший американский теннисист Энди Роддик отреагировал на результаты исследования Research Without Barriers, согласно которому 71% опрошенных считают, что могут выиграть матч у профессионального теннисиста.

«Это безумие! Если бы у меня была такая же уверенность в своей игре в теннис, как у опрошенных, я бы выиграл Уимблдон 17 раз. Минимум! Это абсолютное безумие. Никаких шансов», — приводит Sportskeeda слова Роддика.

Роддик является бывшей первой ракеткой мира. Он становился победителем Открытого чемпионата США 2003 года в одиночном разряде, а также трижды выходил в финал Уимблдона (2004, 2005, 2009) в одиночном разряде. Всего за карьеру американец выиграл 36 турниров уровня ATP.