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Сегодня, 17:24

Кириос выступил против объединения ATP и WTA и равных призовых на турнирах «Большого шлема»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поделился мнением о слухах по поводу объединения ATP и WTA, а также высказался о равных призовых на «Больших шлемах».

«Если мы объединяем туры, то нужно объединять и сетки, объединять все. Почему только теннису приходится об этом думать? Если бы женская баскетбольная ассоциация предложила НБА объединиться, их бы обсмеяли... На Australian Open я играл четыре часа, а потом Свитолина вышла на 40 минут — и заплатили нам одинаково», — приводит слова Кирьоса The Athletic.

US Open-1973 был первым ТБШ, который уравнял призовые спортсменам. В 2023 году победители в женском и мужском одиночных разрядах получили по 3 миллиона долларов, а финалисты — по 1,5 миллиона.

Теннис
Ник Кирьос
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