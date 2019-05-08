Надаль вышел в третий круг турнира ATP в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:3) в матче второго круга турнира ATP в Мадриде. Встреча продолжалась 1 час и 39 минут.

В параллельной встрече серб Ласло Джере оказался сильнее аргентинца Хуана Мартина Дель Потро (6:3, 2:6, 7:5).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 536 160 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Рафаэль Надаль (Испания, 2) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, WC) – 6:3, 6:3

Ласло Джере (Сербия) - Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина, 7) - 6:3, 2:6, 7:5

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