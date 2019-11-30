Надаль откроет свою теннисную академию в Кувейте

Испанский теннисист Рафаэль Надаль откроет свою академию в Кувейте. Как сообщает AFP, церемония открытия теннисной академии состоится в феврале 2020 года. На территории академии будут работать 18 кортов.

Отметим, что первую свою академию Надаль открыл в 2016 году на Мальорке. Затем были открыты школы Надаля в Греции и Мексике. Кувейтскую академию возглавит бывший португальский теннисист Нуну Маркеш. Менеджментом занимаются дядя Рафаэля Надаля Тони и его младшая сестра Мария Изабель.