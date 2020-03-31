Национальный теннисный центр Нью-Йорка переоборудуют во временный госпиталь

Часть Национального теннисного центра Нью-Йорка, который принимает матчи US Open, преобразуют во временный госпиталь на 350 коек, сообщает Reuters.

На данный момент в Нью-Йорке не хватает ресурсов из-за пандемии коронавируса. Скорее всего, временный госпиталь будет принимать пациентов, не зараженных коронавирусом.

США лидируют по количеству зараженных коронавирусом. Сейчас подтвержденных больных более 145 тысяч.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.