Медведев: «Я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, тогда я выбрал «Баварию»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как начал болеть за мюнхенскую «Баварию».

«Когда я был моложе, я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов или когда играли в ней, они часто проигрывали. Так что мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать и болеть за нее. Так что я вспомнил, что мне очень нравится «Бавария», и сказал: «Теперь это моя команда». Вот как я выбрал свою команду, и с этого момента, очевидно, мне начали очень нравиться некоторые игроки «Баварии», и она становилась для меня все больше и больше», — рассказал Медведев в интервью Spox.

Вчера, 25 августа, «Бавария» разгромила «Бремер» в Кубке Германии со счетом 12:0.