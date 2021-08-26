Теннис
Новости
ATP Результаты WTA Кубок федерации Кубок Дэвиса
Australian Open
«Большой шлем»
Рейтинги
Олимпиада
Новости   //    Теннис

Медведев: «Я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов, тогда я выбрал «Баварию»

14:42
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
Теги:

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как начал болеть за мюнхенскую «Баварию».

«Когда я был моложе, я болел за ЦСКА, но они не играли в Лиге чемпионов или когда играли в ней, они часто проигрывали. Так что мне нужна была команда в Европе, которую я мог бы поддерживать и болеть за нее. Так что я вспомнил, что мне очень нравится «Бавария», и сказал: «Теперь это моя команда». Вот как я выбрал свою команду, и с этого момента, очевидно, мне начали очень нравиться некоторые игроки «Баварии», и она становилась для меня все больше и больше», — рассказал Медведев в интервью Spox.

Вчера, 25 августа, «Бавария» разгромила «Бремер» в Кубке Германии со счетом 12:0.

Дополнительная информация:

https://www.spox.com/de/sport/mehrsport/tennis/2108/Artikel/daniil-medvedev-interview-bayern-munich-robert-lewandowski-us-open-itw.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Девушку засосало насосом в бассейне пятизвездочного отеля в Астрахани
Рейтинг самых страстных знаков зодиака среди женщин и мужчин
Юрист разъяснил правила права граждан по ношению паспорта
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
3
Офсайд