Медведев: «В футболе я был бы как Дзюба, не понимаю, что делаю на поле, но забиваю мячи»

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, на кого он бы был похож, если бы стал футболистом.

«Честно говоря, наверное, не добился бы успеха как футболист. Судя по моему росту, я, возможно, легко бы стал центральным защитником. Но проблема в том, что я очень плох в защите. Не знаю почему, но, наверное, это не для меня.

Может быть, я был бы как Артем Дзюба. Он забил больше всего голов в сборной России. Он действительно особенный игрок. Люди, не разбирающиеся в спорте, сказали бы, что он ничего не умеет, но он продолжает забивать голы. Так что, возможно, я мог бы быть таким же. Не понимаю, что делаю на поле, но каким-то образом забиваю мяч в сетку", — приводит слова Медведева Spox.

В сезоне-2020/21 Дзюба забил 20 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

В новом сезоне он провел 5 матчей в составе «Зенита» в Тинькофф РПЛ и не отличился результативными действиями. Также он не получил вызов в сборную России для участия в сентябрьских квалификационных матчах чемпионата мира-2022.