Теннисист Медведев назвал футболиста, поклонником которого он является

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что является поклонником немецкого нападающего Марио Гомеса.

«Я всегда беру номер 33, потому что я большой поклонник Марио Гомеса. Когда он был в «Баварии», он играл очень хорошо, и он мне очень нравился. Он был, безусловно, моим любимым игроком, и из-за него мой любимый номер — 33. И Роббен тоже был фантастическим игроком, он был волшебником на поле», — рассказал Медведев в интервью Spox.

В составе «Баварии» Гомес выступал с 2009 по 2013 год, после чего перешел в «Фиорентину». В 2020 году он объявил о завршении карьеры.