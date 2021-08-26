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Теннисист Медведев назвал футболиста, поклонником которого он является

14:27
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что является поклонником немецкого нападающего Марио Гомеса.

«Я всегда беру номер 33, потому что я большой поклонник Марио Гомеса. Когда он был в «Баварии», он играл очень хорошо, и он мне очень нравился. Он был, безусловно, моим любимым игроком, и из-за него мой любимый номер — 33. И Роббен тоже был фантастическим игроком, он был волшебником на поле», — рассказал Медведев в интервью Spox.

В составе «Баварии» Гомес выступал с 2009 по 2013 год, после чего перешел в «Фиорентину». В 2020 году он объявил о завршении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.spox.com/de/sport/mehrsport/tennis/2108/Artikel/daniil-medvedev-interview-bayern-munich-robert-lewandowski-us-open-itw.html

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Виктория Кравченко все материалы автора

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