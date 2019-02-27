Мать Энди Маррея: "Думаю, он вернется"

Джуди Маррей, мать известного британского теннисиста Энди Маррея считает, что ее сыну по силам вернуться в игру после операции на тазобедренном суставе.

- Думаю, Энди вернется. Тем не менее он осознает, что возвращение может оказаться невозможным, - приводит слова Маррей Assosiated Press. - Он умный парень, у него большой интерес к различным сферам жизни. После тенниса ему явно будет чем заняться.



Боб Брайан возвращался после похожей травмы, но он парный игрок, а в этом разряде физическое напряжение совсем иное. Тем не менее Энди сделает все, чтобы дать себе шанс сыграть снова. Самое главное, что сейчас он избавился от боли, которая не оставляла его последние 20 месяцев. У него молодая семья, и следует думать не только о себе прямо сейчас, но и о качестве жизни после завершения карьеры, которое неизбежно в любом случае.

Маррей восстанавливался большую часть прошлого сезона после операции на тазобедренном суставе. Накануне Australian Open он заявил, что уходит из большого тенниса, но после турнира игрок сказал, что готов лечь на повторную операцию, чтобы вернуться в спорт.