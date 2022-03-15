«Это позор». Шаповалов о выкриках болельщиков в адрес Осаки на турнире в Индиан-Уэллсе

Канадский теннисист Денис Шаповалов прокомментировал инцидент с кричащей болельщицей на матче Наоми Осаки в Индиан-Уэллсе.

«Это позор, потому что люди приходят посмотреть на таких великих игроков, как Наоми. Я не знаю, в чем причина. Нет никакого смысла говорить что-то подобное. Не хочу говорить за нее, но думаю, что она вкладывает в свой теннис все, что может. Когда ты выходишь на корт, а кто-то говорит: «Ты отстой» или что-то в этом роде... Это отстойно слышать и чувствовать. Это тяжело, но, к сожалению, нам приходится с этим мириться, потому что невозможно контролировать то, что делают и говорят другие люди», — приводит слова Шаповалова Tennis Majors.

Напомним, что в одном из первых геймов матча третьего круга с Вероникой Кудерметовой женщина с трибуны крикнула: «Наоми, ты отстой», и японка попросила выгнать ее, а затем расплакалась.

В итоге Осака проиграла россиянке со счетом 0:6, 4:6.