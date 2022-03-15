Медведев о реакции Осаки на крики болельщицы: «Сочувствую Наоми, мне самому было некомфортно в Австралии»

Даниил Медведев прокомментировал инцидент с кричащей болельщицей на матче Наоми Осаки в Индиан-Уэллсе.

«Я только слышал об этой ситуации и не хочу сильно углубляться, потому что не видел своими глазами, что произошло. Но да, это всегда тяжело. Я сочувствую Наоми, мне самому было некомфортно в Австралии. Я понимаю болельщиков, которые могут сказать: «Черт, да они зарабатывают миллионы, они должны быть готовы ко всему». С другой стороны, мы все люди.

Мы все совершаем ошибки и принимаем верные решения, иногда нам плохо, иногда хорошо. В принципе, я могу понять, что Наоми было некомфортно, когда она это услышала, и полностью понимаю ее чувства. Жизнь была бы проще, если бы все были спокойны и не злились. Но даже если говорить обо мне, я злюсь, поэтому мне тоже нужно быть лучше", — приводит слова Медведева официальный сайт турнира в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что в одном из первых геймов матча третьего круга с Вероникой Кудермотовой женщина с трибуны крикнула: «Наоми, ты отстой», и японка попросила выгнать ее, а затем расплакалась.

Медведев сегодня, 15 марта, проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе французу Гаэлю Монфису (6:4, 3:6, 1:6).