Шамиль Тарпищев оценил возможность проведения Кубка Кремля в ДНР

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил возможность проведения ВТБ Кубка Кремля на территории ДНР.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил о желании провести свое ледовое шоу в ДНР.

«Думаю, что это вполне реально. Интересная идея, но это, конечно, нужно долго согласовывать с ATP. Сначала они должны дать добро. В этом есть здравый смысл — развитие тенниса в регионах. Мы уже проводили турниры и в Ханты-Мансийске. Если нам разрешат организовать соревнования в ДНР, то это будет, конечно же, возможно реализовать», — сказал Тарпищев «СЭ».

В 2021 году Кубок Кремля в мужском одиночном разряде выиграл российский теннисист Аслан Карацев, победивший в финале хорвата Марина Чилича. В женском турнире победила эстонка Анетт Контавейт, обыгравшая в финале россиянку Екатерину Александрову.