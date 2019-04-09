Британская теннисистка на турнире ITF отыгралась со счета 0:6, 0:5, 30:40

В первом круге турнира ITF в Сандерленде произошел невероятный камбэк в исполнении местной теннисистки Тары Мур.
Ее соперница – французская теннисистка Джессика Понше – выиграла первый сет со счетом 6:0, а также вела во втором 5:0 и имела 40:30 на своей подаче. Но Мур невероятным образом смогла переломить ход встречи, победив в трех сетах – 0:6, 7:6, 6:3.
Тара Мур никогда не поднималась в мировом рейтинге выше 145-й позиции, а в основной сетке турниров Большого шлема одержала лишь одну победу.
ITF Sunderland, 25k– Diego Barbiani (@Diego_Barbiani) 9 апреля 2019 г.
Tara Moore d. Jessika Ponchet 0-6 7-6(7) 6-3
arguably one of the wildest comeback ever, from 0-6 *0-5 30-40 down.
2 match points saved.
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