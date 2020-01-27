Генеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев рассказал, какие последствия могут быть для турниров в России из-за нового допингового скандала.

— Как вы знаете, Российская Федерация подала апелляцию в суд Лозанны. Насколько я знаю, у нашей страны есть сильные фактические и юридические аргументы, чтобы изменить решение, которое лишает нашу страну право участвовать в главных спортивных событиях. Точка в этой истории не поставлена. Комментировать ход подготовки я не буду. В отношении турниров по теннису нам чисто юридически ничего не грозит. В отношении футбола и чемпионата Европа матчи будут проводиться, и команда сыграет под российским флагом. В отношении остальных основных событий, включая чемпионат мира по футболу 2022 года, то будем ждать справедливого и благоприятного исхода после апелляции в CAS. Вы знаете, что у нас произошли изменения в правительстве. Думаю, новые руководители будут делать все возможное, чтобы наша страна была представлена на крупнейших международных событиях. Лиге чемпионов тоже ничего не грозит. Мы готовимся, — сказал Медведев. (Дмитрий Зимин)