Биография Рафаэля Надаля: жизнь и карьера многократного чемпиона «Большого шлема»

История великого испанского теннисиста.

Рафаэль Надаль Парера

Дата рождения: 3 июня 1986 года

Место рождения: Манакор, Мальорка, Балеарские острова, Испания

Рост: 185 см

Вид спорта: теннис

Детство и юность Рафаэля Надаля

Один из лучших теннисистов современности родился в обеспеченной семье. Его отец Себастьян — частный предприниматель, а мать Анна-Мария занималась воспитанием детей. Среди родственников Рафаэля много спортсменов, поэтому неудивительно, что самого Надаля тоже впоследствии заинтересовал спорт.

С трех лет мальчика тренировал его дядя — Тони Надаль. Рафаэль помимо тенниса сильно заинтересовался футболом, так как другой его дядя Мигель Анхель выступал в составе «Барселоны». Некоторое время Рафа занимался сразу двумя видами спорта и при этом оставался очень трудолюбивым.

«Я начал работать с Рафаэлем, когда ему было три года. Но стартовать так рано совсем не обязательно — я считаю, что оптимально начинать занятия лет в пять-шесть. Рафа всегда любил тренироваться, мне никогда не приходилось его заставлять. Он просто обожает спорт. С тем же желанием он играет в футбол, а теперь — по возможности — и в гольф», — вспоминал Тони Надаль в интервью Tennis Grandstand.

К пяти годам Рафаэль дважды в неделю посещал теннисный клуб. Когда ему исполнилось восемь, мальчик уже был многообещающим нападающим местной футбольной команды и выиграл региональный чемпионат по теннису среди юношей до 12 лет.

В 12 лет Рафаэлю пришлось сделать выбор — футбол или теннис. На тот момент он уже участвовал в серьезных детских теннисных турнирах, поэтому легко смог определиться. К тому же на решение Надаля повлиял отец, который заставил сына выбрать между футболом и теннисом так, чтобы не пострадала его успеваемость в школе.

«Любил футбол, но никогда не играл профессионально. Когда пришло время выбирать вид спорта, было вполне естественно выбрать теннис, потому что к тому времени я уже очень хорошо выступал. Мне также нравилось, что в теннисе ты не зависишь от тренера или от партнеров. Здесь ты играешь против соперника. Люблю командные виды спорта, мне нравится участвовать в командных соревнованиях. Но мне также нравится чувство одиночества на площадке», — приводит слова Надаля Tennis World USA.

Рафаэль Надаль в 2004 году. Фото Getty Images

Спортивная карьера Рафаэля Надаля

В 12 лет юный теннисист стал чемпионом на всех испанских и европейских турнирах в своей возрастной категории. Тогда Рафаэлю и стали пророчить большое будущее в теннисе.

«Люди начали говорить, что, возможно, я смогу стать лучшим теннисистом», — вспоминал Надаль в разговоре с The Sunday Times.

Теннисные клубы начали звонить восходящей звезде и приглашать играть за них. Тогда дядя Рафаэля начал работать с племянником еще более серьезно. Наставник посоветовал юному теннисисту сменить руку и играть левой, хотя сам спортсмен от рождения правша.

«Он заметил, что я играю с форхенда двумя руками, и однажды посоветовал мне попробовать бить одной рукой. В футболе я успешно действовал левой ногой, и он решил, что мне стоит попробовать это в теннисе. Я сделал, и это сработало», — признался Надаль The Sunday Times.

Когда Рафаэлю было 14 лет, Испанская федерация тенниса предложила ему перебраться в Барселону для дальнейшего развития, однако семья спортсмена приняла решение остаться в Манакоре. Из-за этого расходы на тренировки Надаля приходилось покрывать его отцу.

На профессиональном уровне испанец дебютировал в 15 лет — это произошло в апреле 2002 года, когда Надаль выиграл свой первый матч в туре. Спустя год он дошел до полуфинала юношеского Уимблдона в одиночном разряде. А к концу 2003 года Рафаэль добрался до топ-50 мирового рейтинга.

В 2004 году Рафаэль перегрузил левую ногу и из-за трещины в ладьевидной кости пропустил большую часть грунтового сезона, в том числе не смог дебютировать на «Ролан Гаррос», Уимблдоне и Олимпийских играх, из-за стрессового перелома левой лодыжки.

В августе 18-летний Надаль вернулся на корт и выиграл свой первый титул ATP на грунтовом турнире в Сопоте, а затем помог сборной Испании одержать победу над США в Кубке Дэвиса.

В следующем сезоне Рафаэль ворвался в элиту мирового тенниса: в 2005 году Надаль выиграл 11 турниров в одиночном разряде и побил рекорд Матса Виландера, который взял девять трофеев в возрасте 19 лет в 1983 году (на счету испанца было 12 трофеев). Также он завоевал несколько индивидуальных наград, самой престижной из которых стал кубок «самому прогрессирующему теннисисту».

Рафаэль Надаль — победитель «Ролан Гаррос» в 2005 году. Фото Getty Images

Также в 2005 году Рафаэль впервые завоевал чемпионство на «Ролан Гаррос» и стал первым мужчиной, который выиграл «Большой шлем» в год дебюта на турнире. После победы в Париже Надаль поднялся в топ-3 мирового рейтинга.

«Моя психологическая подготовка была на высочайшем уровне — наверное, поэтому я воспринял победу относительно спокойно. Это помогло мне не потерять голову и найти мотивацию для покорения новых вершин», — поделился Рафаэль секретом своего успеха.

В последующие сезоны испанец продолжал штамповать победы на крупных турнирах. 2008 год стал самым успешным в карьере Надаля: он в третий раз выиграл Открытый чемпионат Франции, а затем на Уимблдоне в упорной борьбе победил в финале Роджера Федерера. Поединок длился 4 часа 48 минут. Этот матч считается одним из лучших в истории мирового тенниса.

Также в 2008 году Надаль стал олимпийским чемпионом в одиночном разряде и после этого триумфа впервые в карьере возглавил рейтинг ATP. Рафаэль обошел Роджера Федерера, находившегося на вершине рекордные 237 недель подряд.

Тогда Надаль провел на высшей строчке рейтинга 45 недель. Лучший результат в его карьере — 56 недель подряд в качестве первой ракетки мира. Всего испанец являлся лидером мужского тенниса 209 недель — это шестой результат в истории. Рафаэль пять раз завершал сезон первой ракеткой мира.

За свою карьеру Надаль выходил в финал «Ролан Гарроса» 14 раз и каждый раз завершал турнир победой. Свой 14-й титул на грунтовом покрытии «мейджора» во Франции он взял в 2022 году. Кроме него, это не удавалось никому.

Также Рафаэль два раза становился победителем Уимблдонского турнира (2008, 2010), четыре раза — US Open (2010, 2013, 2017, 2019) и еще два раза — Australian Open (2009, 2022). Всего в его активе 22 титула «Большого шлема» в одиночном разряде, по этому показателю он вырывался в лидеры среди легенд «Большой тройки», но потом уступил первенство Новаку Джоковичу (Федерер остановился на 20 «Шлемах»).

Фото Getty Images

Надаль — единственный в мире обладатель так называемого Красного шлема — беспроигрышной серии из трех подряд выигранных грунтовых турниров серии «мастерс» и Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Он считается лучшим игроком всех времен на земляных кортах.

В 2023 году Надаль смог сыграть только на Открытом чемпионате Австралии, где во втором раунде уступил американцу Маккензи Макдональду. В мае испанец объявил, что не сможет выступить на «Ролан Гаррос» из-за травмы бедра, а также заявил, что 2024 год станет последним в его игровой карьере.

«Когда приеду в Париж, пойму, будет ли этот год последним для меня. У меня в запасе останется еще пять месяцев, и я буду знать свое состояние. Я готов ко всему и осознаю, что весьма вероятно, что это окажется мой последний год в теннисе. Знаю, что будет сложно, поэтому готов к прощанию», — приводит слова Рафаэля El Pais.

Надаль вернулся на корт только в январе 2024 года — при полных трибунах на стадионе в Брисбене он добыл свою первую за 351 день победу.

Рафаэль Надаль празднует победу на «Ролан Гаррос» в 2020 году. Фото Getty Images

Достижения Рафаэля Надаля

На турнирах «Большого шлема»:

Четырнадцатикратный победитель Открытого чемпионата Франции по теннису (2005-2008, 2010-2014, 2017-2020, 2022)

Двукратный победитель Уимблдона (2008, 2010)

Четырехкратный победитель Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017, 2019)

Двукратный победитель Открытого чемпионата Австралии (2009, 2022)



Общие достижения и рекорды:

Победитель 36 турниров серии «мастерс»

Двукратный олимпийский чемпион (2008 и 2016)

Пятикратный обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Испании (2004, 2008, 2009, 2011, 2019)

Лучший игрок ATP-тура (2008, 2010, 2013, 2017, 2019)

Рекордсмен по количеству выигранных подряд матчей на одном покрытии — 81 на грунте (с 8 апреля 2005 года по 20 мая 2007 года);

Рекордсмен по количеству побед (11) на турнире серии «мастерс» в Монте-Карло (2018)

Единственный теннисист в Открытой эре, который смог выиграть 3 различных турнира по 11 раз

Рекордсмен на турнирах «Большого шлема» по количеству титулов на одном турнире — первым завоевал 11 трофеев

Рекордсмен по количеству побед на «мастерсе» в Риме — он является десятикратным чемпионом этого турнира

17 лет подряд (с 2005 года) ни на одну неделю не покидал топ-10 мирового рейтинга теннисистов-профессионалов

Единственный теннисист в истории, сумевший выиграть более 400 матчей на двух разных типах покрытия

Рекордсмен по количеству выигранных турниров (30), в которых он не проиграл ни одного сета

Рекордсмен по количеству сезонов подряд (10), на которых выигрывал не менее одного титула «Большого шлема»

Рафаэль Надаль и Мария Франсиска Перелло. Фото Fundacion Rafa Nadal via Getty Images

Личная жизнь Рафаэля Надаля

Несмотря на огромную популярность, с именем испанского теннисиста за все время связывали только одну девушку. Надаль с 2005 года встречался с Марией Франсиской Перелло. Пара знакома со школьных лет, но узаконить отношения влюбленные решили только спустя 14 лет, в 2019 году.

На свадьбе присутствовало около 300 гостей. Еду для торжества готовила мишленовский шеф-повар Макарена де Кастро, а невеста появилась в двух платьях известного испанского бренда Rosa Claro. На саму церемонию приглашенных попросили приходить без мобильных телефонов — никто из присутствовавших не мог сделать фото.

Сам Надаль не очень сильно распространяется о своей личной жизни. Его избранница Мария Франциска — непубличный человек. Информации в интернете о ней мало. Разные издания долгое время пытались сделать интервью с возлюбленной звезды мирового тенниса, но на все запросы она отвечала, что ей нечего сказать.

Со временем Мария вошла в руководство благотворительного фонда Надаля и изредка стала появляться на светских мероприятиях вместе с мужем. Через год после свадьбы Рафа говорил, что мечтает стать отцом: «Я бы хотел иметь детей: мальчиков, девочек... Я человек, который любит детей, и я семейный парень».

В 2022 году Надаль стал отцом — его супруга родила сына, которого назвали Рафаэлем. Помимо построения собственной карьеры экс первая ракетка мира организовал теннисную академию на территории собственной тренировочной базы в родном Манакоре. Молодые спортсмены получают в этой школе возможность совмещать практику с лучшими тренерами мира и академическое образование.

Рафаэль Надаль (справа) с игроками «Реала» Криштиану Роналду и Раулем в 2010 году. Фото Getty Images

Надаль является поклонником футбольного клуба «Реал Мадрид» и периодически присутствует на матчах команды. Он также владеет 10 процентами акций «Мальорки». Рафаэль попал в число шести человек, которым разрешено было войти в раздевалку после победы сборной Испании в финале чемпионата мира по футболу 2010 года.

Поставщиком одежды и обуви для Надаля является компания Nike. В начале карьеры испанец играл исключительно в майках, но с 2009 года выходит на корт в обычной футболке. Nike уговорил Рафаэля обновить его экипировку, чтобы отразить свой статус лучшего игрока в теннисе и привлечь покупателей.

Во время матчей Надаль носит кроссовки Nike Air CourtBallistec 2.3. И хоть его обувь менялась по ходу сезонов, но на пятке правого ботинка неизменно было написано «Рафа», а на левом был изображен логотип быка.

Социальные сети Рафаэля Надаля

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.