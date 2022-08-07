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Сегодня, 20:30

Веснина оценила готовность Медведева к US Open

Иван Шитик
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина оценила шансы Даниила Медведева успешно выступить на Открытом чемпионате США.

«Даня готов к предстоящим турнирам и US Open. Думаю, что Медведев и его команда распланировали календарь и уже имеют опыт подготовки к самому важному турниру — ТБШ. Важно подойти к нему в самом хорошем состоянии, иметь игровую практику и уверенность, чтобы не было травм. Команда Дани планомерно подготавливает его к турниру», — сказала Веснина «Чемпионату».

На этой неделе российский теннисист Даниил Медведев победил на турнире в Мексике.

В финальном матче Медведев переиграл британца Кэмерона Норри со счетом 7:5, 6:0.

Медведев выиграл 14?й трофей на уровне тура. Это первая победа 26?летнего спортсмена после прошлогоднего триумфа на Открытом чемпионате США.

Источник: https://www.championat.com/tennis/news-4779215-vesnina-otvetila-na-vopros-o-gotovnosti-medvedeva-k-us-open-2022.html
US Open
Даниил Медведев
Елена Веснина
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