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Сегодня, 13:24

Медведев прокомментировал отказ Джоковича от прививки от коронавируса

Виктория Кравченко
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Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что думает об отказе серба Новака Джоковича прививаться от коронавируса для участия в US Open — 2022.

«Я не хочу анализировать причины этих решений, так как очень людей пострадали во время пандемии и, возможно, если правила изменят, они скажут: «Мне не разрешали вернуться в страну, когда я должен был там работать или что-то в этом роде». Я хочу, чтобы Новак сыграл на Открытом чемпионате США», — цитирует Медведева We Love Tennis.

Из-за отсутствия прививки от коронавируса Джокович рискует пропустить US Open.

Он также пропустит турнир в Монреале, который пройдет с 7 по 14 августа.

Даниил Медведев
Новак Джокович
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