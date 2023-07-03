Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:29

Теннисист Рублев заявил, что бан россиян в 2022 году сделал Уимблдону только хуже

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Андрей Рублев.
Фото AFP

Теннисист Андрей Рублев высказался о запрете российским и белорусским спортсменам на участие в Уимблдоне в 2022 году.

25-летний теннисист вышел во второй круг Уимблдона-2023, обыграв в первом матче на турнире Макса Перселла из Австралии — 6:3, 7:5, 6:4. В матче второго круга Рублев встретится с победителем пары Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

«Если действительно хотелось помочь или сделать что-то хорошее для тенниса, то, думаю, очевидно, что были варианты лучше, чем просто не допускать. Они только себе сделали хуже», — приводит слова Рублева РИА «Новости» со ссылкой на Asapsports.

В прошлом году организаторы Уимблдона решили не допускать к турниру теннисистов из России и Белоруссии. Из-за этого турнир был лишен рейтинговых очков.

Победителем Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Ника Кирьоса из Австралии.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230703/rublev-1881974732.html
Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
3
0
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал о трехлетних переговорах по трансферу Месси
Германия закрыла для россиян чемпионат мира. Издевательство над нашими каноистами
Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км
ФСБ заявила о предотвращении попытки покушения на главу Крыма Аксенова
В Новосибирской области двое детей пропали из оздоровительного лагеря
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: обратный отсчет до старта турнира
Веснина — о матче россиян во втором круге Уимблдона: «Хочется, чтобы побеждал каждый»
Веснина считает, что Рублев смог прочувствовать ритм игры на Уимблдоне в первом круге
Уимблдон-2023: расписание и результаты 3 июля в мужском одиночном разряде
Карацев вышел во второй круг Уимблдона и сыграет с Рублевым
Джокович вытирал корт полотенцем, чтобы быстрее продолжить матч первого круга Уимблдона
Кудерметова заявила, что некоторые украинские теннисистки отвечают на ее приветствия
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова заявила, что некоторые украинские теннисистки отвечают на ее приветствия

Джокович вытирал корт полотенцем, чтобы быстрее продолжить матч первого круга Уимблдона
Новости
RSS RSS
Все новости