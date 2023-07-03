Теннисист Рублев заявил, что бан россиян в 2022 году сделал Уимблдону только хуже

Теннисист Андрей Рублев высказался о запрете российским и белорусским спортсменам на участие в Уимблдоне в 2022 году.

25-летний теннисист вышел во второй круг Уимблдона-2023, обыграв в первом матче на турнире Макса Перселла из Австралии — 6:3, 7:5, 6:4. В матче второго круга Рублев встретится с победителем пары Люка ван Аш (Франция) — Аслан Карацев (Россия).

«Если действительно хотелось помочь или сделать что-то хорошее для тенниса, то, думаю, очевидно, что были варианты лучше, чем просто не допускать. Они только себе сделали хуже», — приводит слова Рублева РИА «Новости» со ссылкой на Asapsports.

В прошлом году организаторы Уимблдона решили не допускать к турниру теннисистов из России и Белоруссии. Из-за этого турнир был лишен рейтинговых очков.

Победителем Уимблдона-2022 в мужском одиночном разряде стал серб Новак Джокович, обыгравший в финале Ника Кирьоса из Австралии.