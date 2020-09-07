«Скоро ты присоединишься к своему мертвому сыну». Судью, в которую попал мячом Джокович, травят в соцсетях

Линейная судья Лаура Кларк, в которую попал мячом сербский теннисист Новак Джокович, подверглась травле социальных сетях. Серб после этой ситуации был дисквалифицирован. Его сопернику испанцу Пабло Карреньо Бусте присудили победу, и он вышел в четвертьфинал US Open.

Как сообщает Daily Mail, пользователи нашли ее аккаунт в Instagram и оставили много негативных комментариев, многие из которых на сербском языке. В то же время многие написали и на английском.

Один из постов Кларк был посвящен ее сыну, скончавшемуся в 2008 году в результате ДТП в возрасте 25 лет. «Не волнуйся, скоро ты присоединишься к нему», — написал один из пользователей. Другие желают судье «гнить в аду», обвиняют в симуляции, злоупотреблении алкоголем и так далее.

В статье отмечается, что аккаунт судьи опубликовал один из сербских таблоидов. После этого поклонники Джоковича начали массово писать в нем комментарии.