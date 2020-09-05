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Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Рублев вышел в 1/8 финала US Open

19:31
Андрей Рублев. Фото Reuters
Андрей Рублев. Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Сальваторе Карузо (6:0, 6:4, 6:0) в матче третьего круга турнира US Open. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.

В 1/8 финала Открытого чемпионата США Рублев сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 10) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:0, 6:4, 6:0

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