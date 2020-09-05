Рублев вышел в 1/8 финала US Open
19:31
Российский теннисист Андрей Рублев обыграл итальянца Сальваторе Карузо (6:0, 6:4, 6:0) в матче третьего круга турнира US Open. Продолжительность встречи составила 1 час и 25 минут.
В 1/8 финала Открытого чемпионата США Рублев сыграет с победителем пары Маттео Берреттини (Италия) — Каспер Рууд (Норвегия).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Андрей Рублев (Россия, 10) — Сальваторе Карузо (Италия) — 6:0, 6:4, 6:0