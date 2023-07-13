Пивоварова уверена, что Медведев восстановится к полуфиналу против Алькараса

Российская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова заявила, что первая ракетка мира — испанец Карлос Алькарас — не получит большого преимущества из-за того, что одолел своего соперника по 1/4 финала Уимблдона за три сета, в то время как Даниил Медведев провел пять сетов и был в одной партии от поражения.

«Возможно, это даст какое-то преимущество Алькарасу, но Медведев — уже такой теннисист, который научился играть в пяти сетах, умеет выдерживать длинные матчи и выступать на протяжении двух недель на больших турнирах. Уверена, что команда Медведева сможет восстановить его. Тут больше будет влиять его настрой на матч», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

Медведев и Алькарас сыграют в пятницу, 14 июля, вторым запуском на Центральном корте. Счет в личных встречах 1-1.