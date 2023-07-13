Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:51

Онс Жабер: «Соболенко кричала за нас обеих. Сумасшедший матч»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Онс Жабер.
Фото Reuters

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над Ариной Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023.

«Да, сумасшедший матч. Теперь осталось провести еще один такой матч. Я научилась быть очень терпеливым и принимать все, что случилось со мной из-за травмы, потому что это было не в моей власти. Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовым к соревнованиям. Я работаю над собой как сумасшедшая. Вы даже не представляете, что я делаю. Каждый раз, когда что-то происходит, я очень строга к себе, стараюсь все улучшить. Иногда очень нетерпелива, что не очень хорошо», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Также 28-летняя спортсменка прокомментировала громкие крики Соболенко в матче.

«Она кричала за нас обеих, наверное (смеется). Я даже не могла с ней кричать. Было тяжело. Это фишка матчей с Ариной. Она никуда не денется. У меня был матчбол на ее подаче, трибуны были за меня. И я такая: «Пожалуйста, не кричите, она разозлится и подаст эйс». Так и вышло. Она так разозлилась, что подала эйс. Я старалась сохранять спокойствие», — сказала Жабер.

28-летняя Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В прошлом году в матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной.

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Счет в личных встречах 3-3.

Арина Соболенко. Драма Соболенко на Уимблдоне. Белоруска упустила путевку в финал и звание первой ракетки мира

Источник: Сетка Уимблдона
Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Онс Жабер
0
Читайте также
Судьба допуска России в Париж решится через неделю. Какие могут быть варианты?
Илон Маск остается самым богатым человеком планеты
Турчак отреагировал на ситуацию с обращением генерала Попова
Военкор показал кадры возможной передислокации ЧВК «Вагнер» из полевых лагерей
ОНК Москвы опровергла сообщения о нахождении Суровикина в «Матросской Тишине»
Как страны делили арктическое дно: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Соболенко хочет завершить 2023 год в статусе первой ракетки мира
Киченок и Павич выиграли Уимблдон в миксте
Соболенко: «В ключевые моменты Жабер больше везло, а я играла не так, как должна была»
Свитолина рассказала, чем больше всего гордится после Уимблдона-2023
Демин не смог выйти в полуфинал парного юниорского Уимблдона
Вондроушова оценила игру Жабер перед финалом Уимблдона-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Соболенко хочет завершить 2023 год в статусе первой ракетки мира
Новости
RSS RSS
Все новости