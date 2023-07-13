Онс Жабер: «Соболенко кричала за нас обеих. Сумасшедший матч»

Тунисская теннисистка Онс Жабер прокомментировала победу над Ариной Соболенко в полуфинале Уимблдона-2023.

«Да, сумасшедший матч. Теперь осталось провести еще один такой матч. Я научилась быть очень терпеливым и принимать все, что случилось со мной из-за травмы, потому что это было не в моей власти. Я старалась сделать все возможное, чтобы быть готовым к соревнованиям. Я работаю над собой как сумасшедшая. Вы даже не представляете, что я делаю. Каждый раз, когда что-то происходит, я очень строга к себе, стараюсь все улучшить. Иногда очень нетерпелива, что не очень хорошо», — сказала Жабер на пресс-конференции.

Также 28-летняя спортсменка прокомментировала громкие крики Соболенко в матче.

«Она кричала за нас обеих, наверное (смеется). Я даже не могла с ней кричать. Было тяжело. Это фишка матчей с Ариной. Она никуда не денется. У меня был матчбол на ее подаче, трибуны были за меня. И я такая: «Пожалуйста, не кричите, она разозлится и подаст эйс». Так и вышло. Она так разозлилась, что подала эйс. Я старалась сохранять спокойствие», — сказала Жабер.

28-летняя Жабер второй год подряд вышла в финал Уимблдона. В прошлом году в матче за титул она проиграла Елене Рыбакиной.

В финале Уимблдона-2023 Жабер сыграет с чешкой Маркетой Вондроушовой. Счет в личных встречах 3-3.