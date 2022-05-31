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Сегодня, 20:07

Морозова назвала причины поражения Медведева в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Ольга Морозова поделилась мнением о поражении Даниила Медведева в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос» против Марина Чилича (2:6, 3:6, 2:6).

«Чиличу нечего было терять, — приводит слова Морозовой RT. — Он играл со вторым теннисистом мира, который побыл чуть-чуть первым и мог вернуться на лидирующую строчку. Чилич пошел ва-банк, и у него получилось. А у Даниила не сложилось с первой подачей.

Но тут нужно понимать, что у него весьма сложный теннис, для которого нужно быть в очень хорошей форме. Его понимание игры и тонкости, которые он использует, требуют отменной физической готовности и 100 процентной уверенности. По-другому на таком высоком уровне быть не может. Ко всему прочему, ситуация в мире сейчас сложная, и, на мой взгляд, она также оказывает определенное давление на него».

В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Чилич сыграет против другого российского теннисиста — Андрея Рублева.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1009856-morozova-rezultat-medvedev
Теннис
Roland Garros
Даниил Медведев
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